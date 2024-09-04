Kerem Aktürkoğlu Portekiz'e damga vurdu: 'Angel Di Maria ile çok güçlü olur'

"Dİ MARİA İLE GÜÇLÜ KOMBİNASYON OLUŞTURACAK"

Marco Gonçalves (O Jogo): "Kerem Aktürkoğlu, sadece istatistikleri, golleri ve asistleri nedeniyle değil, aynı zamanda teknik özellikleriyle de Benfica için çok iyi bir oyuncu olabilir. Türkiye'de büyük bir kulüpte oynadı ve baskıyla başa çıkmaya alışkındı. Bu durum Benfica için iyi olabilir. Onu Avrupa Şampiyonası'nda Portekiz ile Türkiye arasında oynanan maçtan hatırlıyorum. Portekiz'e karşı çok tehlike yaratmıştı. Benfica'nın kanatlarda Kerem sayesinde daha da hızlı olacağına inanıyorum. Angel Di María, eskisi kadar hızlı değil ama Kerem ile beraber kanatlarda güçlü bir kombinasyon oluşturabilirler. Kerem'in hızı, kanatlarda hızlı bir oyuncuya ihtiyaç duyan Benfica için önemli olacak. Kerem, beklentileri karşılarsa daha yüksek bir rakamla ileride başka bir takıma transfer olabilir. Kerem'in önünde kendini göstereceği önemli zamanlar var."