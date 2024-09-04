Galatasaray'da ayrılık iddiası: Hakim Ziyech'ten Katar hamlesi!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın 31 yaşındaki Faslı yıldızı Hakim Ziyech'in takımdan ayrılmak için Katar ekipleri ile görüşme halinde olduğu iddia edildi.
Galatasaray'da takımdan ayrılması planlanan Hakim Ziyech'in geleceğine dair yeni gelişmeler yaşanıyor.
KATAR İDDİASI
Fransız basınından Foot Mercato'nun haberine göre; Hakim Ziyech, Al Gharafa dahil bazı Katar ekipleri ile görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde, Ziyech'in bu görüşmeler sonucunda bir takımla anlaşması durumunda Galatasaray ile olan sözleşmesinin feshedileceği ve bonservissiz şekilde takımdan ayrılacağı kaydedildi.
OLYMPİAKOS ANLAŞMASI İPTAL
Öte yandan Yunan basınından Sportime'ın haberine göre; Ziyech ile ilgilenen Yunanistan ekibi Olympiakos, çeşitli görüşmelere rağmen oyuncuyla anlaşma sağlayamadı.
Galatasaray'ın Chelsea'den bedelsiz kadrosuna kattığı Ziyech, 27 maça çıktı ve 8 gol, 4 asistlik performans sergiledi.
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