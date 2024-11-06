Kızılyıldız - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kızılyıldız - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2024 Çarşamba, 12:09
Kızılyıldız - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Kızılyıldız - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Vladan Milojevic'in ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Kızılyıldız - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KIZILYILDIZ - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?

Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Kızılyıldız - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

KIZILYILDIZ - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?

Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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