Kızılyıldız - Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Barcelona, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Kızılyıldız ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Hansi Flick yönetimindeki Barcelona, deplasmanda Vladan Milojevic'in ekibi Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.
KIZILYILDIZ - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA?
Rajko Mitic Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
KIZILYILDIZ - BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA?
Norveçli hakem Espen Eskås'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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