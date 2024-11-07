Kopenhag - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Kopenhag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Çağdaş Atan yönetimindeki Başakşehir, deplasmanda Jacob Neestrup'un ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.
KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR MAÇI SAAT KAÇTA?
Parken Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
KOPENHAG - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Joey Kooij'in yöneteceği karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
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