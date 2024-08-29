Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 3. haftasında deplasmanda Las Palmas ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2024 Perşembe, 13:31
Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İspanya La Liga'da 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Luis Carrion'un ekibi Las Palmas ile karşı karşıya gelecek.

ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Milli oyuncu Arda Güler, İtalyan hocanın görev vermesi halinde karşılaşmada forma giyebilecek.

Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Gran Canaria Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

Las Palmas - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LAS PALMAS - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Mateo Busquets Ferrer'in yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.

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