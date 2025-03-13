Lazio - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Marco Baroni yönetimindeki Lazio, sahasında Miroslav Koubek'in ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.
LAZİO - VİKTORİA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA?
Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
LAZİO - VİKTORİA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?
Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği mücadele tabii spor 1'den naklen yayımlanacak.
Çekya'da oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla Lazio kazanmıştı.
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