Lazio - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lazio, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 10:35
Lazio - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Lazio - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Marco Baroni yönetimindeki Lazio, sahasında Miroslav Koubek'in ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek.

Lazio - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAZİO - VİKTORİA PLZEN MAÇI SAAT KAÇTA?

Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.

Lazio - Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LAZİO - VİKTORİA PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği mücadele tabii spor 1'den naklen yayımlanacak.

Çekya'da oynanan ilk maçı 2-1'lik skorla Lazio kazanmıştı. 

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