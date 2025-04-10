Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Chelsea, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final maçında deplasmanda Legia Varşova ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:45'te başlayacak.
UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor.
Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Goncalo Feio'nun ekibi Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.
LEGİA VARŞOVA - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Legia Varşova Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:45'te başlayacak.
LEGİA VARŞOVA - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?
Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.
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