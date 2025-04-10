Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Chelsea, UEFA Konferans Ligi Çeyrek Final maçında deplasmanda Legia Varşova ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:45'te başlayacak.

Haber Merkezi
10 Nisan 2025 Perşembe, 14:25
Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı yaşanıyor. 

Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Enzo Maresca yönetimindeki Chelsea, deplasmanda Goncalo Feio'nun ekibi Legia Varşova ile karşı karşıya gelecek.

Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEGİA VARŞOVA - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Legia Varşova Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele 19:45'te başlayacak.

Legia Varşova - Chelsea maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEGİA VARŞOVA - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA?

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yöneteceği karşılaşma TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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