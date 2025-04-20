Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşılaşacak.
LEİCESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?
King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
LEİCESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.
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