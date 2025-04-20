Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında deplasmanda Leicester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
20 Nisan 2025 Pazar, 13:31
Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 33. hafta heyecanı yaşanıyor.

Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, deplasmanda Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşılaşacak.

Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEİCESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

Leicester City - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEİCESTER CİTY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3 kanalından naklen yayımlanacak.

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