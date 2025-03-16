Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 29. haftasında deplasmanda Leicester Ciyt ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
16 Mart 2025 Pazar, 11:35
Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Premier Lig'de 29. hafta heyecanı yaşanıyor.

Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, deplasmanda Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

King Power Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Leicester City - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LEİCESTER CİTY - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Thomas Bramall'ın yöneteceği mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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