Leipzig - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Leipzig - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
02 Ekim 2024 Çarşamba, 11:17
Leipzig - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.

Leipzig - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

Leipzig - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEİPZİG - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Leipzig Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Leipzig - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEİPZİG - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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