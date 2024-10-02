Leipzig - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, deplasmanda RB Leipzig ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanıyor.
Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Marco Rose'nin ekibi RB Leipzig ile karşı karşıya gelecek.
LEİPZİG - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?
Leipzig Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
LEİPZİG - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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