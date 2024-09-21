Juventus, Napoli ile puanı paylaştı!
İtalya Ligi'nde haftanın en önemli mücadelesinde Juventus ile Napoli golsüz berabere kaldı.
İtalya Ligi'nde 5. hafta maçında Juventus ile Napoli karşı karşıya geldi. Mücadele 0-0 sona erdi.
KENAN YILDIZ İLK 11'DE YER ALDI
Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
Karşılaşmada Juventus ve Napoli savunmada hatalar yapmazken, iki takım toplamda 1'er kez isabetli şut çekebildi.
Bu beraberliğin ardından Napoli 10, Juventus 9 puana yükseldi.
İtalya Ligi'nde gelecek hafta Juventus, Genoa'ya konuk olacak. Napoli, Monza'yı ağırlayacak.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #napoli
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