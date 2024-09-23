İtalyanlar duyurdu: Juventus'tan Kenan Yıldız kararı!

Yayınlanma: 23.09.2024 - 13:27

Güncelleme: 23.09.2024 - 13:27

İtalya Serie A'da oyadığı son 3 maçtan 0-0 eşitlikle ayrılan Juventus'ta gol sorunu sürüyor. Teknik direktör Thiago Motta, yaşanan skor sıkıntısını Kenan Yıldız'a yeni görev vererek aşmayı planladığı iddia edildi.

Tuttosport'ta yer alan habere göre; Thiago Motta, Genoa deplasmanında Kenan Yıldız'ın forvet hattında görevlendirmeyi düşünüyor.

MILIK DÖNENE KADAR KENAN YILDIZ

Arkadiusz Milik'in dönüşünü bekleyen Motta'nın alternatif planının Kenan Yıldız olduğu ve milli futbolcunun "Zirkzee tarzı" bir çözüm olabileceği vurgulandı.

Juventus, Serie A'nın 6. hafta maçında 28 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Genoa ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka TSİ 19:00'da başlayacak.