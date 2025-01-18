Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSG, Fransa Ligue 1'in 18. haftasında deplasmanda Lens karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Ocak 2025 Cumartesi, 13:37
Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor.

Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda William Still'in ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.

Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LENS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.

Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LENS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.

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