Lens - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
PSG, Fransa Ligue 1'in 18. haftasında deplasmanda Lens karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 19:00'da başlayacak.
Fransa Ligue 1'de heyecan devam ediyor.
Luis Enrique yönetimindeki PSG, deplasmanda William Still'in ekibi Lens ile karşı karşıya gelecek.
LENS - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Bollaert-Delelis Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:00'da başlayacak.
LENS - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Jeremie Pignard'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4 kanalından naklen yayımlanacak.
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