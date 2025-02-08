Leyton Orient - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Leyton Orient - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, İngiltere FA Cup 4.Tur mücadelesinde deplasmanda Leyton Orient ile karşılaşacak. Mücadele 15:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
08 Şubat 2025 Cumartesi, 12:50
Leyton Orient - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere FA Cup 4.Tur heyecanı yaşanıyor. 

Leyton Orient - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Richard Paul Wellens'in ekibi Leyton Orient ile karşılaşacak.

Leyton Orient - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEYTON ORİENT - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Brisbane Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

Leyton Orient - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LEYTON ORİENT - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 kanalında naklen yayımlanacak.

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