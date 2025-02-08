Leyton Orient - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, İngiltere FA Cup 4.Tur mücadelesinde deplasmanda Leyton Orient ile karşılaşacak. Mücadele 15:30'da başlayacak.
İngiltere FA Cup 4.Tur heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, deplasmanda Richard Paul Wellens'in ekibi Leyton Orient ile karşılaşacak.
LEYTON ORİENT - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Brisbane Road Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
LEYTON ORİENT - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşma tabii spor 1 kanalında naklen yayımlanacak.
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