Libertadores şampiyonu Flamengo oldu

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2022 Pazar, 09:37
<p>Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası'nda zafer Flamengo'nun oldu.</p>

Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası'nda zafer Flamengo'nun oldu.

<p>Ekvador'daki Banco Pichincha Stadı'nda oynanan ve iki Brezilya ekibi Flamengo ile Atletico Paranaense'nin karşı karşıya geldiği finalde Flamengo kupaya uzandı.</p>

Ekvador'daki Banco Pichincha Stadı'nda oynanan ve iki Brezilya ekibi Flamengo ile Atletico Paranaense'nin karşı karşıya geldiği finalde Flamengo kupaya uzandı.

<p>Maçın tek golünü 45+3'te Gabriel Barbosa kaydederken Flamengo, tarihinde üçüncü kez Libertadores şampiyonluğunu yaşadı.</p>

Maçın tek golünü 45+3'te Gabriel Barbosa kaydederken Flamengo, tarihinde üçüncü kez Libertadores şampiyonluğunu yaşadı.

<p>Maçın tek golünü 45+3'te Gabriel Barbosa kaydederken Flamengo, tarihinde üçüncü kez Libertadores şampiyonluğunu yaşadı.</p>

Maçın tek golünü 45+3'te Gabriel Barbosa kaydederken Flamengo, tarihinde üçüncü kez Libertadores şampiyonluğunu yaşadı.

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