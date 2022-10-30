Libertadores şampiyonu Flamengo oldu
Güney Amerika'nın Şampiyonlar Ligi Libertadores Kupası'nda zafer Flamengo'nun oldu.
Ekvador'daki Banco Pichincha Stadı'nda oynanan ve iki Brezilya ekibi Flamengo ile Atletico Paranaense'nin karşı karşıya geldiği finalde Flamengo kupaya uzandı.
Maçın tek golünü 45+3'te Gabriel Barbosa kaydederken Flamengo, tarihinde üçüncü kez Libertadores şampiyonluğunu yaşadı.
Maçın tek golünü 45+3'te Gabriel Barbosa kaydederken Flamengo, tarihinde üçüncü kez Libertadores şampiyonluğunu yaşadı.
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