Lille - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Niko Kovac yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.
LİLLE - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
Pierre Mauroy Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 20:45'te başlayacak.
LİLLE - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
İsviçreli hakem Sandro Schärer'in yöneteceği mücadele TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Almanya'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
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