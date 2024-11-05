Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Lille ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Kasım 2024 Salı, 11:02
Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Thiago Motta yönetimindeki Juventus, deplasmanda Bruno Genesio'nun ekibi Lille ile karşı karşıya gelecek.

Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİLLE - JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA?

Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Lille - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİLLE - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Boşnak hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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