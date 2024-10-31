Juventus evinde puan kaybetti!
Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 10. haftasında kendi sahasında ağırladığı Parma ile 2-2 berabere kaldı.
Serie A'nın 10. haftasında Juventus, evinde Parma'yı ağırladı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Mücadelenin 3. dakikasında Parma, Del Prato ile öne geçti. Juventus, 31. dakikada Weston McKennie ile yanıt verse de 38. dakikada Simon Sohm'un attığı golle yeniden geriye düştü. İkinci yarıda ise Timothy Weah, 49. dakikada ağları havalandırdı ve karşılaşma 2-2 berabere bitti.
MCKENNIE'DEN KEREM AKTÜRKOĞLU SEVİNCİ
Weston McKennie, attığı gol sonrasında Kerem Aktürkoğlu'nun klasikleşen 'Harry Potter' sevincini yaptı.
Etiketler: #Kenan Yıldız #juventus #parma #İtalya Serie A
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