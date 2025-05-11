Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşılaşacak.
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Terör örgütünün aldığı 4 karar'
- Kan donduran cinayet ortaya çıktı!
- Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı!
- 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı
- İş görüşmesine giden kadına, boks hocasından saldırı!
- 'Fesih' beklenirken dikkat çeken adım
- Ümit Özdağ'dan 'PKK Kongresi' açıklaması
- PKK'nin açıklaması için 'saat' iddiası
- Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu!
- Avukat Burak Saldıroğlu tutuklandı!