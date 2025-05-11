Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mayıs 2025 Pazar, 13:15
Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı sürüyor.

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşılaşacak.

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

Liverpool - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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