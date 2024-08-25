Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 2. haftasında sahasında Brentford ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Ağustos 2024 Pazar, 10:19
Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Thomas Frank'in ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LIVERPOOL - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

Liverpool - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LIVERPOOL - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Stuart Attwell'in yöneteceği karşılaşma şifreli olarak beIN Sports 3'ten naklen yayınlanacak.

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