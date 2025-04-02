Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında sahasında Everton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında David Moyes'un ekibi Everton ile karşılaşacak.
LİVERPOOL - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.
LİVERPOOL - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Boykot ilk sonucunu verdi: 'Çekiliyoruz'
- Cem Küçük'e canlı yayında sert tepki!
- İşte dikkat çeken anketin sonuçları
- Soruşturma başlattılar!
- Bahçeli'nin ardından, MHP'li başkandan da tehdit!
- Hakan Fidan'a 'İmamoğlu' tepkisi
- Cem Toker, AKP'ye katılacağını 'açıkladı'
- Özel'den TOBB Başkanı'na sert yanıt!
- 'Boykot' çağrısı uyutmadı!
- O belediye, Gökhan Ünver'in etkinliğini iptal etti