Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında sahasında Everton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
02 Nisan 2025 Çarşamba, 12:42
Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 30. hafta heyecanı yaşanıyor. 

Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında David Moyes'un ekibi Everton ile karşılaşacak.

Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22:00'de başlayacak.

Liverpool - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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