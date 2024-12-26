Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Leicester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2024 Perşembe, 11:32
Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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