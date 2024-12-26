Liverpool - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Leicester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Ruud van Nistelrooy'un ekibi Leicester City ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield'da oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LIVERPOOL - LEICESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Darren Bond'un yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Asgari ücret' yanıtı sonrası gözaltına alındı
- ORC Araştırma 2024'ün son anketini açıkladı
- Erdoğan'dan açlık sınırına sadakat!
- Kanal D'den flaş 'Annem Ankara' kararı
- Gözaltına alınan Kadir İpek hakkında yeni gelişme
- 'Senin ne kadar acınacak bir hale geldiğinin...'
- Boykot çağrısı yaptı!
- Suriye’de Aleviler sokağa çıktı
- Asgari ücrete ek zam gelecek mi?
- Müebbet hapse çarptırılan 31 er tahliye edildi