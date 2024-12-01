Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
01 Aralık 2024 Pazar, 11:54
Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield'da oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.

Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.

liverpool Manchester City İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler