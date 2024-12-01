Liverpool - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında sahasında Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 19:00'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield'da oynanacak mücadele 19:00'da başlayacak.
LIVERPOOL - MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'den naklen yayımlanacak.
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