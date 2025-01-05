Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında sahasında Manchester United ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
05 Ocak 2025 Pazar, 12:52
Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Ruben Amorim'in ekibi Manchester United ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

Liverpool - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

LİVERPOOL - MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sport 3'ten naklen yayımlanacak.

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