Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
14 Eylül 2024 Cumartesi, 10:36
Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Nuno Esprito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.

Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli olarak yayınlanacak.

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