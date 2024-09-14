Liverpool - Nottingham Forest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Nottingham Forest ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Nuno Esprito Santo'nun ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'da başlayacak.
LIVERPOOL - NOTTINGHAM FOREST MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 4'ten şifreli olarak yayınlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Abisi bir şey yaparken Narin'e yakalanıyor...'
- Baba Güran: 'Gelip öcünü benden alsaydı'
- Miss Turkey birincisinden 'Uğur Mumcu'lu yanıt
- Narin'in köyünde 'Omerta Yasası'
- Özgür Özel'den Numan Kurtulmuş'a sitem!
- Annenin dişi incelemeye alınacak!
- ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’
- En çok hangi kuruma güveniyorsunuz?
- 'Mermiler' yok oldu: 'Hayat kadınları'nı öne sürdü
- Bilim insanlarından 'yaşlanma' araştırması