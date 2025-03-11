Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mart 2025 Salı, 11:01
Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Rumen hakem István Kovács'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

Liverpool, Fransa'da oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.

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