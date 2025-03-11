Liverpool - PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında kendi sahasında Paris Saint-Germain ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Luis Enrique'nin ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.
LİVERPOOL - PSG MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LİVERPOOL - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?
Rumen hakem István Kovács'ın yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
Liverpool, Fransa'da oynanan ilk maçtan 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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