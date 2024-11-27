Liverpool - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Liverpool ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Arne Slot'un ekibi Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Milli oyuncu Arda Güler, Ancelotti'nin forma vermesi halinde karşılaşmada görev alabilecek.
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LİVERPOOL - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem François Letexier'in yöneteceği karşılaşma tabii platormundan naklen yayımlanacak.
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