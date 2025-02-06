Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı finalinin ikinci maçında kendi sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2025 Perşembe, 12:16
Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor.

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşılaşacak.

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.

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