Liverpool - Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Lig Kupası yarı finalinin ikinci maçında kendi sahasında Tottenham'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
İngiltere Lig Kupası'nda yarı final heyecanı sürüyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, kendi sahasında Ange Postecoglou'nun ekibi Tottenham ile karşılaşacak.
LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
LİVERPOOL - TOTTENHAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Craig Pawson'ın yöneteceği karşılaşma TV 8.5 kanalından naklen yayımlanacak.
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