Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Haber Merkezi
16 Şubat 2025 Pazar, 12:53
Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.

Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak.

Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.

Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

LİVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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