Liverpool - Wolverhampton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Liverpool, İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında sahasında Wolverhampton ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 25. hafta heyecanı yaşanıyor.
Arne Slot yönetimindeki Liverpool, sahasında Vitor Pereira'nın ekibi Wolverhampton ile karşılaşacak.
LİVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Anfield Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 17:00'de başlayacak.
LİVERPOOL - WOLVERHAMPTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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