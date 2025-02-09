Liverpool, FA Cup'a veda etti!
İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Liverpool, Championship ekibi Plymouth'un Ryan Hardie ile penaltıdan bulduğu golle 1-0 yenilerek FA Cup'a 4. turda veda etti.
İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Liverpool ile Championship ekibi Plymouth karşı karşıya geldi.
Plymouth, 53. dakikada Ryan Hardie'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak Liverpool'u kupa dışına itti.
Bu sonuçla birlikte Liverpool, FA Cup'a veda etmiş oldu.
Etiketler: #liverpool #FA Cup #Plymouth
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