Liverpool, FA Cup'a veda etti!

İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Liverpool, Championship ekibi Plymouth'un Ryan Hardie ile penaltıdan bulduğu golle 1-0 yenilerek FA Cup'a 4. turda veda etti.

Liverpool, FA Cup'a veda etti!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.02.2025 - 23:01

İngiltere FA Cup 4. Tur maçında Liverpool ile Championship ekibi Plymouth karşı karşıya geldi. 

Plymouth, 53. dakikada Ryan Hardie'nin penaltıdan attığı golle 1-0 kazanarak Liverpool'u kupa dışına itti. 

Bu sonuçla birlikte Liverpool, FA Cup'a veda etmiş oldu.


Etiketler: #liverpool #FA Cup #Plymouth

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