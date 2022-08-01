Luis Suarez Nacional'de coşkuyla karşılandı

cumhuriyet.com.tr
01 Ağustos 2022 Pazartesi, 21:30
<p>Son olarak İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, 16 yıl sonra ilk kulübü Nacional'e döndü. </p>

Son olarak İspanya'da Atletico Madrid forması giyen Luis Suarez, 16 yıl sonra ilk kulübü Nacional'e döndü. 

<p>Binlerce Nacional taraftarı stadyumu doldururken Luis Suarez ailesiyle beraber taraftarın önüne çıktı. Kariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi dev takımlarda oynayan yıldız oyuncu ilk takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını ve burda başarılı olmak istediğini söyledi. </p>

Binlerce Nacional taraftarı stadyumu doldururken Luis Suarez ailesiyle beraber taraftarın önüne çıktı. Kariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi dev takımlarda oynayan yıldız oyuncu ilk takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını ve burda başarılı olmak istediğini söyledi. 

<p>Kariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi dev takımlarda oynayan yıldız oyuncu ilk takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını ve burda başarılı olmak istediğini söyledi. </p>

Kariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi dev takımlarda oynayan yıldız oyuncu ilk takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını ve burda başarılı olmak istediğini söyledi. 

<p>Yaklaşık 20 bin kişinin stadyumda takip ettiği imza töreninde konuşan Uruguaylı yıldız, "Yeni bir maceraya başlıyoruz, size olan borcumu ödeme zamanı geldi" dedi.</p>

Yaklaşık 20 bin kişinin stadyumda takip ettiği imza töreninde konuşan Uruguaylı yıldız, "Yeni bir maceraya başlıyoruz, size olan borcumu ödeme zamanı geldi" dedi.

luis suarez Nacional transfer

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler