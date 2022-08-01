Luis Suarez Nacional'de coşkuyla karşılandı

Binlerce Nacional taraftarı stadyumu doldururken Luis Suarez ailesiyle beraber taraftarın önüne çıktı. Kariyerinde Ajax, Liverpool ve Barcelona gibi dev takımlarda oynayan yıldız oyuncu ilk takıma dönmenin mutluluğunu yaşadığını ve burda başarılı olmak istediğini söyledi.