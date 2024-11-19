Macaristan - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Macaristan - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Kasım 2024 Salı, 11:57
Macaristan - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Uluslar Ligi'nde 6. hafta heyecanı yaşanıyor.

Macaristan - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Julian Nagelsmann yönetimindeki Almanya, deplasmanda Marco Rossi'nin ekibi Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

Macaristan - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACARİSTAN - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Macaristan - Almanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MACARİSTAN - ALMANYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hırvat hakem Duje Strukan'ın yöneteceği karşılaşma Exxen platformundan naklen yayımlanacak.

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