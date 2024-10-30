Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Bayern Münih, Almanya Kupası'nın 2. turunda deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
Almanya Kupası'nda 2. tur heyecanı yaşanıyor.
Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşılaşacak.
MAİNZ - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?
Mewa Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.
MAİNZ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ümit Özdağ yayını terk etti
- Esenyurt Belediye Başkanı gözaltına alındı
- Atatürk yerine Erdoğan'ı taşıttılar!
- Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına ilk yorum!
- 'Büyük kumpası görüyoruz'
- Dubai çikolatası yaratıcısından 'Türkiye' itirafı
- 29 Ekim'i Mısıroğlu'yla kutladılar!
- 'Ahmak davası' için HSK'ye yeni başvuru
- Apple duyurdu: Görevi tamamla, 1 milyon doları al!
- Hasan Can Kaya ödediği vergiyi açıkladı