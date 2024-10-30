Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Bayern Münih, Almanya Kupası'nın 2. turunda deplasmanda Mainz ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2024 Çarşamba, 12:56
Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Kupası'nda 2. tur heyecanı yaşanıyor.

Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Vincent Kompany yönetimindeki Bayern Münih, deplasmanda Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşılaşacak.

Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MAİNZ - BAYERN MÜNİH MAÇI SAAT KAÇTA?

Mewa Arena'da oynanacak mücadele TSİ 22:45'te başlayacak.

Mainz - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MAİNZ - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Sascha Stegemann'ın yöneteceği karşılaşma S Sport Plus platformundan naklen yayımlanacak.

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