Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında deplasmanda Mainz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2024 Cumartesi, 12:09
Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.

Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşı karşıya gelecek.

Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?

MEWA Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.

Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Alman hakem Florian Badstübner'in yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten naklen yayımlanacak.

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