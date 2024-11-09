Mainz - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında deplasmanda Mainz ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
Almanya Bundesliga'da 10. hafta heyecanı yaşanıyor.
Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, deplasmanda Bo Henriksen'in ekibi Mainz ile karşı karşıya gelecek.
MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA?
MEWA Arena'da oynanacak mücadele TSİ 17:30'da başlayacak.
MAİNZ - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Florian Badstübner'in yöneteceği karşılaşma beIN Connect'ten naklen yayımlanacak.
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