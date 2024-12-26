Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
26 Aralık 2024 Perşembe, 11:20
Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor. 

Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHETSER CITY - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.

Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHETSER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

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