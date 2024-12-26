Manchester City - Everton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 18. haftasında sahasında Everton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
İngiltere Premier Lig heyecanı sürüyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Sean Dyche'ın ekibi Everton ile karşı karşıya gelecek.
MANCHETSER CITY - EVERTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 15:30'da başlayacak.
MANCHETSER CITY - EVERTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Simon Hooper'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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