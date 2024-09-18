Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.
Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
İNTER - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?
Manchester Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
İNTER - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?
İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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