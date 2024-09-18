Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
18 Eylül 2024 Çarşamba, 10:13
Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta heyecanı sürüyor.

Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Simone Inzaghi yönetimindeki Inter, deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - MANCHESTER CİTY MAÇI SAAT KAÇTA?

Manchester Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Manchester City - Inter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İNTER - MANCHESTER CİTY MAÇI HANGİ KANALDA?

İsveçli hakem Glenn Nyberg'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

hakan çalhanoğlu inter Manchester City uefa şampiyonlar ligi

En Çok Okunan Haberler