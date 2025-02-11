Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.
Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşılaşacak.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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