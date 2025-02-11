Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Manchester City ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Şubat 2025 Salı, 11:22
Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı yaşanıyor.

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid, deplasmanda Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City ile karşılaşacak.

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Manchester City - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

MANCHESTER CİTY - REAL MADRİD MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Clément Turpin'in yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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