Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.
Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Lars Friis'in ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER CİTY - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?
Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MANCHESTER CİTY - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.
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