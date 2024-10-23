Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında Sparta Prag ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
23 Ekim 2024 Çarşamba, 12:23
Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, kendi sahasında Lars Friis'in ekibi Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - SPARTA PRAG MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.

Manchester City - Sparta Prag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER CİTY - SPARTA PRAG MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yöneteceği karşılaşma tabii platformundan naklen yayımlanacak.

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