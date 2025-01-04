Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester City, İngiltere Premier Lig'in 20. haftasında sahasında West Ham ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
04 Ocak 2025 Cumartesi, 11:52
Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig'de heyecan sürüyor.

Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, sahasında Julen Lopetegui'nin ekibi West Ham ile karşı karşıya gelecek.

Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY - WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Etihad Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

Manchester City - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER CİTY - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Salisbury'in yöneteceği karşılaşma beIN Sport 4'ten naklen yayımlanacak.

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