Manchester United - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, Premier Lig'in 28. haftasında sahasında Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
Premier Lig'de 28. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Mikel Arteta'nın ekibi Arsenal ile karşılaşacak.
MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - ARSENAL MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Antony Taylor'ın yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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