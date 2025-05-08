Manchester United - Athletic Bilbao maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final ikinci maçında kendi sahasında Athletic Bilbao ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, kendi sahasında Ernesto Valverde'nin ekibi Athletic Blibao ile karşılaşacak.
MANCHESTER UNİTED - ATHLETİC BİLBAO MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:00'de başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - ATHLETİC BİLBAO MAÇI HANGİ KANALDA?
Alman hakem Daniel Siebert'in yöneteceği karşılaşma TRT 1 kanalından naklen yayımlanacak.
Manchester United, İspanya'da oynanan maçtan 3-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
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