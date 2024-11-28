Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNITED - BODO/GLIMT MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.
MANCHESTER UNITED - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?
Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
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