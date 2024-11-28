Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında sahasında Bodo/Glimt ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
28 Kasım 2024 Perşembe, 15:15
Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi heyecanı devam ediyor.

Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Kjetil Knutsen'in ekibi Bodo/Glimt ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - BODO/GLIMT MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak.

Manchester United - Bodo/Glimt maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - BODO/GLIMT MAÇI HANGİ KANALDA?

Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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