Ruben Amorim, Manchester United'da hızlı başladı: 7 futbolcunun ismini çizdi!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'ın başına geçen Portekizli teknik direktör Ruben Amorim'in, 7 futbolcuyu takımda düşünmediği ileri sürüldü.

Ruben Amorim, Manchester United'da hızlı başladı: 7 futbolcunun ismini çizdi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 15:48

Manchester United'ın yeni teknik direktörü Ruben Amorim, görevine hızlı başladı.

İngiliz basınından The Mirror'ın haberinde; 39 yaşındaki Ruben Amorim, Manchester United yönetimine ilettiği raporda Erik ten Hag döneminden kalan 7 oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ve yolların ayrılmasını istediği belirtildi.

İŞTE O 7 FUTBOLCU

Habere göre bu Amorim; Antony, Casemiro, Jonny Evans, Tyrell Malacia, Christian Eriksen, Victor Lindelöf ve Harry Maguire ile yolların ayrılabileceğini yönetime iletti.

Victor Lindelöf

"FENERBAHÇE İLGİLENİYOR"

Öte yandan haberde Victor Lindelöf'ün Fenerbahçe'nin gündemine geldiği ve İsveçli stoperin yakın zamanda eski teknik direktörü Jose Mourinho ile buluşabileceği kaydedildi.


Etiketler: #Ruben Amorim #manchester united #İngiltere Premier Lig

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