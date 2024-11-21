Manchester United'dan Alphonso Davies hamlesi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Alphonso Davies için harekete geçtiği iddia edildi.

Manchester United'dan Alphonso Davies hamlesi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:53

Teknik direktörlük görevine Ruben Amorim'i getiren Manchester United, transfer için kolları sıvadı.

Sky DE'de yer alan habere göre; İngiliz devi, Alphonso Davies için harekete geçti.

REAL MADRID'DEN DAHA YÜKSEK BİR TEKLİF YAPILACAK

Manchester United'ın sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Kanadalı futbolcu için kesenin ağzını açtığı belirtildi. İngilizler'in Davies'e Bayern Münih ve Real Madrid'den daha yüksek bir maaş teklif yapmaya hazırlandığı da aktarıldı.

Başarılı futbolcu, bu sezon 15 maça çıktı ve 3 asistlik performans sergiledi.


Etiketler: #Alphonso Davies #manchester united #Bayern Münih #real madrid

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