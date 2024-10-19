Manchester United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 8. haftasında sahasında Brentford ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ekim 2024 Cumartesi, 11:08
Manchester United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor.

Manchester United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Thomas Frank'ın ekibi Brentford ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - BRENTFORD MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.

Manchester United - Brentford maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - BRENTFORD MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Samuel Barrott'un yöneteceği karşılaşma Bein Sports 3'ten şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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