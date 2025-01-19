Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 17:00'de başlayacak.
İngiltere Premier heyecanı sürüyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Traffor'da oynanacak mücadele 17:00'de başlayacak.
MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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