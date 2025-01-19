Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında sahasında Brighton ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 17:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
19 Ocak 2025 Pazar, 10:59
Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İngiltere Premier heyecanı sürüyor. 

Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Fabian Hürzeler'in ekibi Brighton ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Traffor'da oynanacak mücadele 17:00'de başlayacak.

Manchester United - Brighton maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Peter Bankes'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

manchester united brighton İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler