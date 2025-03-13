Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Haber Merkezi
13 Mart 2025 Perşembe, 11:15
Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNİTED - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

MANCHESTER UNİTED - REAL SOCİEDAD  MAÇI HANGİ KANALDA?

Fransız hakem Benoit Bastien'nin yöneteceği mücadele tabii spor'dan naklen yayımlanacak.

İspanya'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı. 

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