Manchester United - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ikinci maçında sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Imanol Alguacil'in ekibi Real Sociedad ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNİTED - REAL SOCİEDAD MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Fransız hakem Benoit Bastien'nin yöneteceği mücadele tabii spor'dan naklen yayımlanacak.
İspanya'da oynanan ilk maç 1-1'lik eşitlikle sonuçlanmıştı.
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