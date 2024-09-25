Manchester United - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Twente ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
25 Eylül 2024 Çarşamba, 14:22
Manchester United - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor.

Manchester United - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Joseph Oosting'in ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek.

Manchester United - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - TWENTE MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.

Manchester United - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNITED - TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.

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