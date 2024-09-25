Manchester United - Twente maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, UEFA Avrupa Ligi'nin 1. haftasında sahasında Twente ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 22.00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor.
Erik ten Hag yönetimindeki Manchester United, sahasında Joseph Oosting'in ekibi Twente ile karşı karşıya gelecek.
MANCHESTER UNITED - TWENTE MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford'da oynanacak mücadele 22.00'de başlayacak.
MANCHESTER UNITED - TWENTE MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği karşılaşma Tabii platformundan şifreli bir şekilde yayımlanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Niye düne kadar elini kolunu salladı?'
- Tekin yanıt verdi, hesabını kapattı
- Skandal: Halkın sağlığıyla böyle oynadılar
- BDDK müdürünün 'skandal' düğünü
- Emeklilik sisteminde yeni formül ortaya çıktı
- Size bunları anlatmıyorlar!
- Türkiye'nin konuştuğu davada ara karar
- Para tasarrufu yapmayı bilmeyen 4 erkek burcu
- Tamer Karadağlı hakkındaki iddialara 'müfettiş' bakacak
- İsrail saldırdı, 'Hizbullah' kavgası çıktı