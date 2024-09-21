Manchester United'dan bir puan kaybı daha!

Yayınlanma: 21.09.2024 - 21:51

Güncelleme: 21.09.2024 - 21:51

Premier Lig'de 5. hafta karşılaşmasında Manchester United, deplasmanda Crystal Palace'la karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanırken iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

SKORDAKİ DENGE BOZULMADI

Mücadelenin ikinci yarısında da iki ekip gol fırsatları buldu. Bu pozisyonlardan gol sesi çıkmazken karşılaşma 0-0 sona erdi.

Bu sonucun ardından Manchester United puanını 7'ye, Crystal Palace ise 3'e yükseltti.

Manchester United, bu karşılaşmanın ardından ligde üçüncü kez puan kaybı yaşadı. Crystal Palace ise 5 maç sonunda henüz 3 puan alamadı.