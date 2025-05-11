Manchester United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında sahasında West Ham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:15'te başlayacak.
İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı sürüyor.
Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Graham Potter'ın ekibi West Ham ile karşılaşacak.
MANCHESTER UNİTED - WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA?
Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:15'te başlayacak.
MANCHESTER UNİTED - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Jarred Gillet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.
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