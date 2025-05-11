Manchester United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Manchester United, İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında sahasında West Ham ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 16:15'te başlayacak.

Haber Merkezi
11 Mayıs 2025 Pazar, 12:57
Manchester United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de 36. hafta heyecanı sürüyor.

Manchester United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Ruben Amorim yönetimindeki Manchester United, sahasında Graham Potter'ın ekibi West Ham ile karşılaşacak.

Manchester United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM MAÇI SAAT KAÇTA?

Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 16:15'te başlayacak.

Manchester United - West Ham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

MANCHESTER UNİTED - WEST HAM MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Jarred Gillet'in yöneteceği karşılaşma beIN Sports 3'ten naklen yayımlanacak.

manchester united west ham united İngiltere Premier Lig

En Çok Okunan Haberler